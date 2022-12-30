У "голій" сукні та з лаконічним макіяжем: модель Фріда Аасен з'явилася на заході ЮНІСЕФ

У цьому вбранні вона мала приголомшливий вигляд.

Норвезька супермодель Фріда Аасен відвідала захід на острові Сен-Бартелемі. Це був благодійний галавечір організації ЮНІСЕФ.

На заході зірка подіуму з'явилася у розкішній напівпрозорій сукні з "голим" ефектом. Вбрання мало довгу спідницю зі шлейфом, декольте-серце та широкі бретельки. Також сукня була повністю розшита великими кристалами.

Доповнювали образ чокер та високі рукавички, які були зроблені з таких самих матеріалів, як і сукня. Щоб не відволікати увагу від такого яскравого вбрання, Фріда зробила простий макіяж і взула дуже лаконічні босоніжки. Нюдовим у неї був навіть манікюр.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Під час одного з аукціонів дівчина вийшла в цьому образі на сцену, щоб продемонструвати лот — дорогоцінний годинник Jacob & Co. Тоді модель зняла рукавички.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

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