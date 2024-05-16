У "голій" сукні: тайська акторка у відвертому образі з'явилася на Лазуровому узбережжі

Знамениті красуні, щоб привернути до себе увагу, одягають провокаційні вбрання.

До об'єктивів папараці у Каннах потрапила 42-річна тайська акторка Арая Гаргейт. Жінка обрала для своєї появи на Каннському кінофестивалі відвертий аутфіт.

Вона одягла вінтажну чорну мереживну "голу" сукню з колекції сезону весна 2017 бренду Maison Margiela, під якою була чорна мереживна білизна. Зверху вона зав'язала чорний шарф із помпонами.

Арая Гаргейт / Фото: Getty Images

Вбрання Арая скомбінувала з чорними лакованими босоніжками. Вона зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими прикрасами.

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