У "голій" сукні в смужку: дочка Мадонни з'явилася на заході в Мадриді у сміливому вбранні

Сукня моделі мало що прикривала на її тілі.

Дочка Мадонни – 26-річна Лурдес Леон – відвідала захід Vogue Fashion's Night Out, який відбувся у Мадриді, Іспанія.

Модель з'явилася на червоній доріжці у сміливій прозорій сукні з чорно-білими горизонтальними смужками та візерунком у японському стилі із зображенням драконів.

Білизни під своє сміливе вбрання Лурдес, слідуючи тренду на оголені груди, не одягла. Проте образ вона доповнила чорними чоботами та чорною сумкою з ручкою-ланцюжком. Також вона розпустила своє довге чорне волосся і зробила яскравий макіяж на обличчі.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно дочка Мадонни з'явилася у сукні від дизайнерки родом з України — Наталії Феднер (Natalia Fedner), яка народилася в українському місті Чернівці, але в дитячому віці емігрувала з батьками до США.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

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