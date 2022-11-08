У "голій" сукні від культового бренду: Кайлі Дженнер прийшла підтримати старшу сестру на церемонії

Образ Кайлі є доказом того, що ідеально скроєні і продумані сукні поза часом.

Учора у Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія вручення "Оскара" модної індустрії — нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Однією з лауреаток церемонії стала Кім Кардашян та її бренд спідньої білизни Skims. Підтримати бізнесвумен прийшли її молодші сестри та мати.

Наймолодша з родини – 25-річна Кайлі Дженнер – одягла для заходу спокусливе вбрання від культового французького бренду Mugler. Ця вінтажна "гола" сукня з колекції 1999 року лише на два роки молодша за саму Кайлі.

Вбрання складалося з оксамитової спідниці з розрізом, яка ефектно підкреслювала гарну фігуру зірки, а верх сукні був виконаний з драпованої сіро-чорної тканини, пришитої на бежеву підкладку, через що складався той самий "голий" ефект. Також в образі був один рукав, волосся Кайлі було покладено у високу зачіску, на обличчі у неї був насичений макіяж. Завершили цей вечірній ансамбль діамантові прикраси та туфлі-човники.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

До речі, у вінтажі дівчина з'являється вже не вперше. Річ у тому, що Кайлі почала колекціонувати вінтажні моделі одягу за порадою стиліста Дженнер Маккензі.

Також на заході побувала мати дівчини – 67-річна Кріс Дженнер. Вона обрала для фото довгу чорну сукню та золоті прикраси від бренду Schiaparelli.

Кайлі Дженнер з матір'ю / Фото: Associated Press

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