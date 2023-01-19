У "голій" сукні від Valentino: Дженніфер Лопес на прем'єрі свого нового фільму

Дженніфер Лопес відвідала прем'єрний показ фільму "Моє піратське весілля", який відбувся у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Дженніфер вийшла на доріжку в напівпрозорій сукні з кутюрної колекції Valentino осінь-зима 2022, розшитій камінням, зі шлейфом та доповненим ефектним жовтим бантом на талії. До вбрання зірка підібрала жовтий клатч Tyler Ellis.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вечірній образ акторка доповнила сережками-висячками, кількома каблучками на пальцях та дорогоцінним браслетом на зап'ясті. Волосся Джен зібрала у високий пучок і зробила дуже насичений макіяж, підкресливши одразу очі та губи.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

У фільмі Дженніфер знялася із Джошем Дюамелем. За сюжетом пара планує зіграти весілля на острові. Але продуману до дрібниць церемонію псує банда озброєних людей, яка бере заручників - гостей.