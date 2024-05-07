У "голій" сукні з 2,5 мільйона намистин: Дженніфер Лопес приголомшила розкішним образом на Met Gala

54-річна попдіва обрала для своєї появи ефектне вбрання від Schiaparelli.

У Нью-Йорку, у Метрополітен-музеї, відбувся традиційний благодійний Бал Інституту костюма Met Gala. Тема цьогорічного заходу звучала так: "Сплячі красуні: пробудження моди". Дрескод івенту – "Сад часу", натхненний однойменним оповіданням Дж. Дж. Балларда 1962 року.

Однією з найрозкішніших на "червоній" доріжці була Дженніфер Лопес. Попдіва сяяла в ефектній "голій" сукні від Schiaparelli, розшитій вручну 2,5 мільйонами намистинами і кристалами. На її створення пішло понад 800 годин роботи.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання мало зону декольте у вигляді крил метелика, глибокий і сексуальний виріз, оголені плечі і шлейф. Воно ідеально підкреслило спокусливу фігуру артистки.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Ззаду пишні форми зірки мали не менш привабливий вигляд.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Аутфіт Лопес доповнила бежевими атласними босоніжками на високій платформі і підборах, а також золотистим клатчем.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила макіяж із блискучо-мідними тінями і висвітленими накладними віями. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї – розкішне дорогоцінне кольє Tiffany & Co. у вигляді птаха, а на руках – браслет і каблучки.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лопес на вечірку Анни Вінтур одягла чорну оксамитову сукню з фігурним декольте і камінням.

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