У "голій" сукні з блискітками: Рейчел Зеглер засвітила білизну у Нью-Йорку

23-річна акторка у пікантному образі total black вийшла у світ.

Зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина продемонструвала пікантний аутфіт.

На Рейчел була чорна прозора сукня максі, розшита блискітками. Під нею на акторці була чорна білизна. Аутфіт Зеглер доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною сумкою із золотими кільцями на ручках.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Зірка зробила гарне хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і завершила лук лаконічними сережками.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер на презентації помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітера Філіпса у Беверлі-Гіллз постала у цікавій короткій сукні з торочкою з бісеру.

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