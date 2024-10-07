У "голій" сукні з блискітками: Рейчел Зеглер засвітила білизну у Нью-Йорку

23-річна акторка у пікантному образі total black вийшла у світ.
Зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина продемонструвала пікантний аутфіт.
На Рейчел була чорна прозора сукня максі, розшита блискітками. Під нею на акторці була чорна білизна. Аутфіт Зеглер доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною сумкою із золотими кільцями на ручках.
Зірка зробила гарне хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і завершила лук лаконічними сережками.
Нагадаємо, Рейчел Зеглер на презентації помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітера Філіпса у Беверлі-Гіллз постала у цікавій короткій сукні з торочкою з бісеру.
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