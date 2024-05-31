У "голій" сукні з декольте: колишня дружина Вілла Сміта з'явилася на прем'єрі фільму у сміливому вбранні

52-річна акторка та режисерка Джада Пінкетт-Сміт, яка також є колишньою дружиною Вілла Сміта, відвідала захід у Лос-Анджелесі — прем'єрний показ фільму "Погані хлопці: Все або нічого". На цей захід вона прийшла з усією родиною, щоб підтримати колишнього, оскільки він є одним із головних акторів фільму.

Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

На Джаді була дуже незвичайна сукня від бренду Iris Van Herpen з кутюрної колекції осінь-зима 2017. Вбрання було виконане з прозорої тканини з бежевою підкладкою, через що створювався так званий "голий" ефект.

Також сукня мала кілька об'ємних складок, рюш та глибоке декольте. Спідниця у неї була асиметричною та зі стрічками тканини, які шлейфом волочилися підлогою. Доповнила знаменитість лук чорними босоніжками на підборах, макіяжем та діамантовими сережками. Коротке волосся вона пофарбувала у білий колір.

Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Попри розставання зі Смітом ще 2016 року, вони офіційно не розлучилися і часто відвідують багато заходів як сім'я, оскільки мають двох спільних дітей. 2022 року пара разом прийшла на "Оскар" після чого вибухнув скандал — Сміт ударив Кріса Рока по обличчю через публічну образу Джади.

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