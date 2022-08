У "голій" сукні з кристалами: Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою MTV Video Music Awards

У США відбулася щорічна церемонія вручення нагороди MTV Video Music Awards, і однією з головних зірок вечора став 32-річна Тейлор Свіфт.

Попзірка була номінована на п'ять премій і забрала додому три з них: "Найкраще відео", "Найкраща режисура" та "Найкраще довге відео". Все це Тейлор отримала за короткометражний фільм "All Too Well".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Але на сцені та фотоколі співачка справила не менше враження, адже з'явилася в ефектній "голій" мінісукні від бренду Oscar de la Renta. Вбрання повністю складалося з кристалів, пришитих до бежевої тканини, спина сукні була відкритою.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Доповнили цей образ макіяж із червоною помадою на губах та стрази навколо очей. Також блискучими у знаменитості були манікюр і босоніжки.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

