У "голій" сукні з кристалів: Б'янка Балті показала, як відсвяткувала 40-річчя

Зірка влаштувала вечірку на честь свого ювілею.
Італійська топмодель Б'янка Балті 19 березня святкувала свій день народження, їй виповнилося 40 років. Фото зі святкової вечірки у Мілані вона показала у Instagram.
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Для такого урочистого випадку модель обрала відверту "голу" сукню, що складалася з атласного бюстгальтера і подола з кристалів і з пензликами з білого хутра. Її образ доповнювали чокер і великі сережки – теж із великих каменів та кристалів.
На святкування було запрошено близьких друзів моделі, які публікували у своїх фотоблогах численні фото з дня народження моделі.
Нагадаємо, раніше Б'янка Балті відвідала Тиждень моди у Мадриді. Вона приїхала на модний показ без макіяжу та у незвичному костюмі.
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