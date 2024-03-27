У "голій" сукні з кристалів: Б'янка Балті показала, як відсвяткувала 40-річчя

Італійська топмодель Б'янка Балті 19 березня святкувала свій день народження, їй виповнилося 40 років. Фото зі святкової вечірки у Мілані вона показала у Instagram.

(гортайте фото вправо)

Для такого урочистого випадку модель обрала відверту "голу" сукню, що складалася з атласного бюстгальтера і подола з кристалів і з пензликами з білого хутра. Її образ доповнювали чокер і великі сережки – теж із великих каменів та кристалів.

Б'янка Балті на святкуванні свого 40-річчя / Фото: Instagram Б'янки Балті

На святкування було запрошено близьких друзів моделі, які публікували у своїх фотоблогах численні фото з дня народження моделі.

Нагадаємо, раніше Б'янка Балті відвідала Тиждень моди у Мадриді. Вона приїхала на модний показ без макіяжу та у незвичному костюмі.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Читайте також: