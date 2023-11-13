У "голій" сукні з квітами: зірка "Людини-павука" Кірстен Данст з'явилася на публіці у сміливому вбранні

Акторка Кірстен Данст з'явилася на заході в Каліфорнії в компанії свого чоловіка Джессі Племонса. Пара відвідала разом благодійний захід Baby2Baby, на яких щороку збирають гроші для сиріт, дітей із незаможних сімей, а також постраждалих від катаклізмів.

Одяглася зірка цього разу у довгу сукню від бренду Dries Van Noten. Вбрання мало так званий "голий" ефект, оскільки воно було повністю прозорим, прикрашали сукню великі блакитні квіти та зелене листя.

Під сукнею у акторки було бежеве боді на тонких бретельках, яке практично повністю зливалося з відтінком її шкіри. Завершили образ Кірстен лаконічний манікюр, кольє на шиї та яскрава помада на губах.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Чоловік акторки одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.

Кірстен Данст із чоловіком / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були супермодель Гайді Клум та телезірка Кім Кардашян. Згідно з Клум, на заході цього року було зібрано 11 мільйонів доларів.

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