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У "голій" сукні з квіткою на грудях: Ешлі Робертс відвідала галаконцерт у сміливому вбранні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У "голій" сукні з квіткою на грудях: Ешлі Робертс відвідала галаконцерт у сміливому вбранні

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Вечірній образ знаменитості був дуже ефектний.

Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс взяла участь у благодійному галаконцерті Global's Make Some Noise, що відбувся у готелі Londoner у Лондоні.

На цьому заході 42-річна ексзірка Pussycat Dolls продемонструвала приголомшливу фігуру у чорній мінісукні зі сміливою вставкою на грудях у вигляді квітки.

Автором її вбрання є бренд Rotate. Бюстгальтер Ешлі під сукнею не носила, оскільки одна з її частин була прозорою та зроблена з сітчастої тканини. Також у цього вбрання були довгі рукави, висока горловина та прозора спідниця з розрізом. По всій сукні була квіткова вишивка чорними нитками.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Образ знаменитість доповнила босоніжками на ремінцях, яскравим макіяжем та оригінальним манікюром в осінній гамі.

Манікюр Ешлі Робертс / © Getty Images
Манікюр Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Кадром образу з галаконцерту Ешлі поділилася й у Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
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