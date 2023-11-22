У "голій" сукні з квіткою на грудях: Ешлі Робертс відвідала галаконцерт у сміливому вбранні

Вечірній образ знаменитості був дуже ефектний.
Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс взяла участь у благодійному галаконцерті Global's Make Some Noise, що відбувся у готелі Londoner у Лондоні.
На цьому заході 42-річна ексзірка Pussycat Dolls продемонструвала приголомшливу фігуру у чорній мінісукні зі сміливою вставкою на грудях у вигляді квітки.
Автором її вбрання є бренд Rotate. Бюстгальтер Ешлі під сукнею не носила, оскільки одна з її частин була прозорою та зроблена з сітчастої тканини. Також у цього вбрання були довгі рукави, висока горловина та прозора спідниця з розрізом. По всій сукні була квіткова вишивка чорними нитками.
Образ знаменитість доповнила босоніжками на ремінцях, яскравим макіяжем та оригінальним манікюром в осінній гамі.
Кадром образу з галаконцерту Ешлі поділилася й у Instagram.
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