У "голій" сукні з листям: акторка Наомі Воттс на світському заході сяяла в луку від Dior

Зірка одягла елегантну сукню із флористичними мотивами.
Зірка фільмів "Малхолланд Драйв" та "Дзвінок" — Наомі Воттс — відвідала захід у Лос-Анджелесі — 30-у церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів.
На заході Наомі з'явилася зі своїм чоловіком – актором Біллі Крудапом, за якого вийшла заміж 2023 року. З ним Воттс до весілля зустрічалася протягом п'яти років.
На Уоттс була довга чорна сукня від Christian Dior з колекції весна-літо 2023, яку вона поєднала з сумкою від Tyler Ellis та прикрасами від Fred Leighton.
Вбрання жінки мало незвичайний дизайн, оскільки воно було з так званим "голим" ефектом через те, що підкладка була бежевою, а верхня тканина прозорою. Спереду його прикрашали невеликі ґудзики, а от спідниця була вже частково прозорою.
Наомі волосся уклала в елегантну зачіску з легкою хвилею і нафарбувала губи червоною помадою.
Між такими публічними заходами Наомі знімається у новому фільмі "Друг" у Нью-Йорку. Кілька разів акторку вже бачили на вулиці під час роботи з колегою з цієї картини – великим німецьким догом.
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