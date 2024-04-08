У "голій" сукні з торочкою зі стразів: співачка у сміливому аутфіті з'явилася на червоній доріжці

Міккі Гайтон прийшла на світський захід у гламурному вбранні.

Американська співачка Міккі Гайтон відвідала церемонію нагородження премії CMT Music Awards у Техасі.

На червоній доріжці зірка з'явилася у "голій" сукні фасону "рибка" з галтером від бренду Retrofête. Вбрання було розшите сріблястою торочкою зі стразів, що мало ефектний вигляд. У такому луку Міккі блиснула чорною білизною.

Міккі Гайтон / Фото: Getty Images

Гайтон зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із матовою помадою шоколадного відтінку і пишними накладними віями, а також довгим манікюром кольору металік.

Співачка доповнила образ маленьким чорним клатчем зі діамантами і великим смарагдом, діамантовим браслетом і каблучкою з великим діамантом.

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