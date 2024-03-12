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У "голій" сукні з вишивкою: Шарліз Терон у сміливому образі блиснула трусами на вечірці

У "голій" сукні з вишивкою: Шарліз Терон у сміливому образі блиснула трусами на вечірці

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

48-річна акторка у відвертому вбранні від Christian Dior прийшла на афтепаті "Оскара".

Шарліз Терон продемонструвала на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвертий образ.

Перед фотокамерами вона постала у чорній прозорій кутюрній сукні з флористичною блискучою вишивкою з весняної колекції 2024 бренду Christian Dior. Вбрання мало американську пройму і баску. На зірці були чорні труси з високою посадкою.

Шарліз Терон / © Getty Images
Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками на шпильках, золотим кольє із шипами, діамантовими сережками-цвяшками і золотими браслетами і каблучками.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Акторка зібрала волосся у низький пучок і зробила ніжний макіяж.

А на премії "Оскар" Шарліз Терон сяяла у перлинній сукні з глибоким декольте від Dior.

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