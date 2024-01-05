У "голій" сукні зі шлейфом: акторка Єва Лонгорія сяяла на червоній доріжці

Зірка відвідала захід у Каліфорнії у ефектному образі.

Акторка Єва Лонгорія відвідала 35-й щорічний галаконцерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс, що відбувся у четвер, 4 січня.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Перед камерами на червоній доріжці знаменитість позувала в "голій" сукні від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023. Вбрання було довгим, мало невеликий шлейф та горловину.

Оскільки сукня була повністю прозорою, під неї акторка одягла бежеве боді. Образ Єва доповнила діамантовими сережки, довгим манікюром та макіяжем.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала зірка "Барбі" - акторка Марго Роббі. На дівчині була ніжно-рожева мінісукня з великими квітами та в горох від бренду Balmain.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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