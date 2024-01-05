Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У "голій" сукні зі шлейфом: акторка Єва Лонгорія сяяла на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
922
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У "голій" сукні зі шлейфом: акторка Єва Лонгорія сяяла на червоній доріжці

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Зірка відвідала захід у Каліфорнії у ефектному образі.

Акторка Єва Лонгорія відвідала 35-й щорічний галаконцерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс, що відбувся у четвер, 4 січня.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Перед камерами на червоній доріжці знаменитість позувала в "голій" сукні від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023. Вбрання було довгим, мало невеликий шлейф та горловину.

Оскільки сукня була повністю прозорою, під неї акторка одягла бежеве боді. Образ Єва доповнила діамантовими сережки, довгим манікюром та макіяжем.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала зірка "Барбі" - акторка Марго Роббі. На дівчині була ніжно-рожева мінісукня з великими квітами та в горох від бренду Balmain.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Топ 5 "ЖВЛ": знаменитості без віку

Топ 5 "ЖВЛ": знаменитості без віку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
922
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація