У "голій" сукні зі шлейфом: дівчина Леонардо Ді Капріо приголомшила вечірнім образом

Вона пройшла червоною доріжкою галаконцерту в Музеї мистецтв Лос-Анджелеса, організованого Леонардо Ді Капріо.

Кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо – 24-річна Каміла Морроне, стала однією з гостей заходу в Лос-Анджелесі LACMA Art + Film Gala. Галавечір був присвячений кільком впливовим американським художникам, а також режисерові Стівену Спілбергу. Одним із організаторів вечора став сам Ді Капріо, а відбувалася дія за підтримки Модного дому Gucci.

Каміла Морроне / Associated Press

Для своєї появи ефектна красуня обрала сукню від Versace, яка мала пишний шлейф, а сама була пошита з тонкої тканини, прикрашеної чорними стразами. Під низом у Камілі було бежеве боді, яке створювало "голий" ефект.

Каміла Морроне / Associated Press

Сам Ді Капріо на заході не з'явився. А попри те, що у стосунках із Камілою він уже кілька років, офіційно вони їх так і не підтвердили. Іноді закоханих фотографують папараці, але разом на заходи вони не ходять.

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