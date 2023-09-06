У "голій" сукні зі стразами: Наомі Кемпбелл продефілювала на модному показі в Нью-Йорку

Зірка показала майстерність дефіле на подіумі та свою розкішну фігуру у гламурному вбранні.
У межах Тижня моди в Нью-Йорку відбувся показ бренду PrettyLittleThing x Naomi Campbell, головною зіркою якого стала 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл.
Захід проводився в ресторані Cipriani, а відвідали його відомі моделі Джулія Фокс, Емілі Ратаковскі, Вінні Гарлоу, Жасмін Тукс, а також дочка Гайді Клум - Ленні.
Наомі вийшла на подіум у фіналі показу, продемонструвавши гламурну прозору чорну сукню, повністю усипану стразами.
Це вбрання суперзірка доповнило перукою з довгим і прямим волоссям, а також чорними туфлями-човниками на високих підборах.
Попри те, що ця колаборація зібрала стільки зіркових гостей, а показ привернув увагу багатьох ЗМІ, Кемпбелл за цю співпрацю критикували. Річ у тому, що бренд PrettyLittleThing належить до бюджетного сегменту і пропонує так звану "швидку моду", а модель раніше співпрацювала лише з люксовими компаніями та найвідомішими модельєрами.
Читайте також:
- У золотій сукні з пір'ям: Наомі Кемпбелл повеселилася на вечірці в Каннах
- У сукні з блискучою торочкою: розкішна Наомі Кемпбелл позувала перед фотографами
- Битва образів у оксамитових синіх сукнях: Наомі Кемпбелл vs Аміна Муадді