У "голій" сукні, зношених босоніжках і з обдертим педикюром: акторка на Паризькому тижні моди

Щоб привернути до себе увагу, зірки обирають провокаційні луки.

Акторка Кеа Хо потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на показ Haute Couture осінь/зима 2023/2024, який відбувся у межах Паризького тижня.

Зірка продемонструвала пікантний аутфіт. На ній була асиметрична "гола" сукня з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця, і з сексуальним декольте. Крізь прозорі вставки вона блиснула чорними стрингами.

Кеа Хо / Фото: Getty Images

У руці Кеа несла чорний жакет. Взута вона була у бежеві босоніжки, які були вже зношені, адже на платформах вони були обдерті. Крім того, білий педикюр Хо мав неохайний вигляд – лак був облущений.

Кеа зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і одягла на обличчя стильні окуляри-авіатори.

Читайте також: