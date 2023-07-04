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У "голій" сукні, зношених босоніжках і з обдертим педикюром: акторка на Паризькому тижні моди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У "голій" сукні, зношених босоніжках і з обдертим педикюром: акторка на Паризькому тижні моди

Кеа Хо / Фото: Getty Images

Щоб привернути до себе увагу, зірки обирають провокаційні луки.

Акторка Кеа Хо потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на показ Haute Couture осінь/зима 2023/2024, який відбувся у межах Паризького тижня.

Зірка продемонструвала пікантний аутфіт. На ній була асиметрична "гола" сукня з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця, і з сексуальним декольте. Крізь прозорі вставки вона блиснула чорними стрингами.

Кеа Хо / © Getty Images
Кеа Хо / Фото: Getty Images

У руці Кеа несла чорний жакет. Взута вона була у бежеві босоніжки, які були вже зношені, адже на платформах вони були обдерті. Крім того, білий педикюр Хо мав неохайний вигляд – лак був облущений.

Кеа зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і одягла на обличчя стильні окуляри-авіатори.

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Дата публікації
Перегляди
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