У "голій" сукні: Зої Салдана у сміливому образі з'явилася на кінофестивалі

Зої Салдана була присутня на прем'єрі фільму "Емілія Перес" у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто 2024 року у Театрі принцеси Уельської.

Акторка прибула на захід в ефектній напівпрозорій чорній сукні від Armani Privé з вишивкою та розшитій камінням та стразами. Лук Салдана доповнила прикрасами Cartier, волосся зібрала у високу зачіску та зробила гарний макіяж. У неї був манікюр з червоними смужками та багато різних золотих каблучок на пальцях, а також червоний педикюр. А взула Зої чорні гостроносі туфлі з відкритими носами.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Раніше цей фільм Салдана зі своєю колегою Селеною Гомес презентували на Каннському кінофестивалі. Тоді Зої обрала для свого виходу графітовий топ із вирізом до пупка, спідницю-олівець та сірий подовжений жакет, а також одягла колготи та взула гостроносі туфлі на підборах.

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