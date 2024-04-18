У "голому" боді з вирізом на грудях: дреґ-квін у відвертому луку позувала перед фотографами

27-річна Cara Melle в образі total black прийшла на захід.

Американська дреґ-квін Cara Melle з'явилася на вечірці Ріанни у Лондоні з нагоди виходу нової лінійки взуття Creeper Phatty Earth Tone колаборації Fenty x Puma.

Перед фотографами вона постала у "голому" мереживному чорному боді з вирізом на грудях, чорних колготах в сітку й атласній мініспідниці, скріпленій діамантовою брошкою. Взута знаменитість була у чорні лаковані туфлі.

Cara Melle / Фото: Getty Images

Cara Melle одягла довгу перуку, зробила насичений макіяж і прикрасила шию ланцюжками і перлами.

Нагадаємо, а британська дреґ-квін Black Peppa обрала для своєї появи все червоне: великий хутряний капелюх, штани зі шкіряним поясом й екстравагантний топ із дірками, який був створений, наче з воску.

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