У "голому" кетсьюті з лелітками: епатажна Джулія Фокс здивувала ефектним луком на Тижні моди

Кожен образ Фокс привертає увагу, оскільки завжди поєднує у собі епатаж та сексуальність.
Американська модель Джулія Фокс та її стилістка Бріана Андалор обрали для передостаннього дня Тижня моди в Парижі особливий лук — бежевий кетсьют із напівпрозорими лелітки від Mugler з колекції весна-літо 2024, створеної для бренду модельєром Кейсі Кедуолладером.
Вбрання практично зливалося з відтінком шкіри Джулії, через що створювалася ілюзія голого тіла. У нього були довгі рукави та холошні, які прикрашала щільніша вишивка кристалами, бісером та лелітками. Повторювався такий декор і в зоні грудей та бікіні.
Однак найбільшу увагу привертала незвичайна пластикова торочка, яка прикрашала кетсьют. Обіграла вбрання Фокс також макіяжем, оскільки волосся зібрала в тугу зачіску, а на обличчі зробила артмакіяж срібними блискітками, тінями та хайлайтером.
Завершували її лук довгий манікюр та туфлі на підборах.
У цьому образі Джулія з'явилася на модному шоу бренду Mugler. Модний дім презентував публіці колекцію прет-а-порте сезону осінь-зима 2024-2025. Однак вона не єдина, хто одягав це сміливе вбрання. У "голому" кетсьюті також з'явилася на обкладинці іспанського Vogue 21-річна модель Ліла Мосс — дочка супермоделі 90-х та королеви "героїнового шику" Кейт Мосс.
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