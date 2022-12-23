У "голому" комбінезоні: подруга Кім Кардашян у відвертому луку блиснула сексуальними формами

Анастасія Караніколау з'явилася на вулиці у прозорому вбранні.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила подруга Кім Кардашян – модель Анастасія Караніколау. Дівчина вийшла у світ у провокаційному образі.

На Анастасії був чорний прозорий комбінезон з імітацією боді, яке прикривало пікантні місця. Вбрання ідеально підкреслило сексуальні форми красуні.

Анастасія Караніколау / Фото: Getty Images

Ззаду на комбінезоні була імітація стрингів.

Анастасія Караніколау / Фото: Getty Images

Аутфіт Караніколау доповнила чорними туфлями на шпильках. У руці вона тримала чорне шкіряне пальто.

Волосся Анастасія розпустила і зробила макіяж із акцентом на пишних віях.

До речі, у такому самому комбінезоні нещодавно хизувалася спокусливою фігурою британська модель – Демі Роуз. Її п'ята точка у "голому" кетсьюті має набагато ефектніший вигляд, ніж у Анастасії.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

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