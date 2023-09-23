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У "голому" металевому корсеті: модель Джулія Фокс шокувала відвертим вбранням на прем'єрі фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У "голому" металевому корсеті: модель Джулія Фокс шокувала відвертим вбранням на прем'єрі фільму

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Модель мала епатажний та трохи готичний вигляд у цьому образі.

Американська модель Джулія Фокс з'явилася на прем'єрному показі фільму Томмі Дорфмана "Щось, що ви сказали вчора ввечері" у Нью-Йорку. Захід відбувся у кінотеатрі Quad Cinema, а Джулію папараці заскочили дорогою на нього.

Фокс традиційно одягла епатажне та сміливе вбрання, оскільки цього разу на ній був металевий "голий" корсет, під яким у неї нічого не було. Також модель одягнула довгу чорну спідницю з невеликим шлейфом, високі прозорі чорні рукавички та туфлі на підборах.

Доповнила вона образ великою сумкою у вигляді птаха, укладанням та макіяжем із коричневим блиском на губах.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Фокс стала новим "ангелом" бренду Victoria's Secret і з'явиться в їхньому грандіозному камбекшоу The Tour, яке вийде 26 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
727
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