У "голому" металевому корсеті: модель Джулія Фокс шокувала відвертим вбранням на прем'єрі фільму

Модель мала епатажний та трохи готичний вигляд у цьому образі.
Американська модель Джулія Фокс з'явилася на прем'єрному показі фільму Томмі Дорфмана "Щось, що ви сказали вчора ввечері" у Нью-Йорку. Захід відбувся у кінотеатрі Quad Cinema, а Джулію папараці заскочили дорогою на нього.
Фокс традиційно одягла епатажне та сміливе вбрання, оскільки цього разу на ній був металевий "голий" корсет, під яким у неї нічого не було. Також модель одягнула довгу чорну спідницю з невеликим шлейфом, високі прозорі чорні рукавички та туфлі на підборах.
Доповнила вона образ великою сумкою у вигляді птаха, укладанням та макіяжем із коричневим блиском на губах.
Нагадаємо, що нещодавно Фокс стала новим "ангелом" бренду Victoria's Secret і з'явиться в їхньому грандіозному камбекшоу The Tour, яке вийде 26 вересня.
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