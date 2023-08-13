У "голому" вбранні і без бюстгальтера: ексмодель Victoria's Secret продемонструвала струнку фігуру і пишні груди

35-річна американська модель Джой Корріган у пікантному луку вийшла на прогулянку.
До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила колишня американська модель Victoria's Secret, Sports Illustrated і Playboy Playmate – Джой Корріган.
Манекенниця мала спокусливий вигляд. Джой була одягнена у білий в'язаний костюм-сітку, який складався із довгої спідниці і кроптопа з американською проймою, що зав'язувався на спині. Корріган була без бюстгальтера, тому її пишні сексуальні груди просвічувалися крізь топ. Соски вона приховала нюдовими наклейками. Дівчина також блиснула світлими стрингами.
Аутфіт модель доповнила чоботами кольору слонової кістки на стійких підборах і чорною стьобаною сумкою.
Волосся Джой зав'язала у низький пучок, прикрасивши білою гумкою, одягла на очі чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию – намистом і ланцюжками з підвісками, а на руках були каблучки.
Нагадаємо, минулого разу Джой Корріган у блакитному ромпері з пікантним декольте похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами.
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