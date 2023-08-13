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У "голому" вбранні і без бюстгальтера: ексмодель Victoria's Secret продемонструвала струнку фігуру і пишні груди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У "голому" вбранні і без бюстгальтера: ексмодель Victoria's Secret продемонструвала струнку фігуру і пишні груди

Джой Корріган / Фото: Getty Images

35-річна американська модель Джой Корріган у пікантному луку вийшла на прогулянку.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила колишня американська модель Victoria's Secret, Sports Illustrated і Playboy Playmate – Джой Корріган.

Манекенниця мала спокусливий вигляд. Джой була одягнена у білий в'язаний костюм-сітку, який складався із довгої спідниці і кроптопа з американською проймою, що зав'язувався на спині. Корріган була без бюстгальтера, тому її пишні сексуальні груди просвічувалися крізь топ. Соски вона приховала нюдовими наклейками. Дівчина також блиснула світлими стрингами.

Джой Корріган / © Getty Images
Джой Корріган / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила чоботами кольору слонової кістки на стійких підборах і чорною стьобаною сумкою.

Джой Корріган / © Getty Images
Джой Корріган / Фото: Getty Images

Волосся Джой зав'язала у низький пучок, прикрасивши білою гумкою, одягла на очі чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию – намистом і ланцюжками з підвісками, а на руках були каблучки.

Нагадаємо, минулого разу Джой Корріган у блакитному ромпері з пікантним декольте похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами.

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Дата публікації
Перегляди
1244
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