У "голому" вбранні з лелітками: британська акторка у сміливому образі блиснула сосками

Британська акторка Флоренс П’ю відвідала фешншоу Модного дому Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

В об'єктивах фотокамери вона постала у сміливому "голому" вбранні. На Флоренс був прозорий костюм від Valentino, розшитий лелітками та бісером. Він складався із вкороченого топа з довгими рукавами, застебнутого на один ґудзик, і довгої спідниці.

П’ю була без бюстгальтера, тому світила оголеними грудьми. Добре, що під спідницю вона одягла високі нюдові труси.

Флоренс П’ю / Фото: Getty Images

Відвертий лук зірка доповнила золотистими босоніжками і білою сумкою. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї – золота прикраса з китицями, а на руках – золоті каблучки з камінням.

Вона зробила укладання, зачесавши волосся назад, і макіяж із мідно-блискучими тінями. У носі у неї був пірсинг. Червоний манікюр і педикюр завершили ефектний образ Флоренс.

Раніше П’ю з'явилася на Тижні моди у Парижі у кокетливій рожевій мінісукні з принтом, зверху вона одягла біле пальто-пончо. Аутфіт вона доповнила білими босоніжками на високій платформі і підборах.

Флоренс П’ю / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Флоренс обожнює прозорі вбрання. На Венеційському кінофестивалі вона з'явилася у відвертій сукні зі шлейфом і оголеними плечами. Під вбранням на ній була чорна білизна.

Флоренс П’ю / Фото: Associated Press

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