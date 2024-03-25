У головному тренді 2024 року: модель Джіджі Хадід сфотографували папараці

Червоний колір — тренд 2024 року, який багато брендів використовували в сумках, взутті та прикрасах. Також він перенісся і на спортивне взуття, зробивши червоні кросівки однією з найбажаніших пар на весну.

Відому модель Джіджі Хадід сфотографували якраз у такому взутті — на супермоделі були культові кросівки Samba від Adidas у червоному відтінку, які вона поєднала з високими білими шкарпетками та чорними лосинами.

Також зірка одягла білу футболку, червоний кардиган та класичне чорне пальто на затин. Доповнила лук Хадід невеликою чорною сумкою з короткими ручками, кепкою, окулярами та рукавичками. У цьому луку вона ходила на шопінг, оскільки несла в руках також пакет із покупками.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Також дуже любить ці кросівки акторка Кеті Голмс. Її неодноразово фотографували в них на вулиці. Кеті поєднує Samba від Adidas з різним одягом, серед якого і джинси, і штани.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що згідно зі звітом Lyst – одного з головних маркетплейсів та додатків про моду – модель Samba – стали кросівками 2023 року. Це взуття є улюбленим серед знаменитостей та впливових осіб. Із популярних серед футболістів кросівок модель перетворилася на хіт. І саме цю модель найчастіше купували та шукали модники.

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