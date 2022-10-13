У головному уборі від українського бренду: Періс Гілтон під прицілом папараці у Лос-Анджелесі

Знаменитість раніше висловлювала свою підтримку українському народові, а тепер активно підтримує й українські бренди.

Світська левиця, зірка реалітішоу та спадкоємиця багатомільйонного готельного бізнесу, 41-річна Періс Гілтон, була помічена на вулиці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на захід у магазині жіночого одягу Maje.

Знаменитість одягнена у легку сукню в принт від Maje з довгими рукавами та декольте. Це легке літнє вбрання вона доповнила сонцезахисними окулярами в білій оправі від бренду Miu Miu, рожевою сумкою-хобо з хутра від Prada та білими балетками.

Але ось що особливо привернуло увагу в образі Періс, то це її головний убір, адже вона одягла кепі молочного відтінку від українського дизайнера головних уборів Руслана Багінського.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Вартість схожого кепі, як у Періс, згідно з сайтом бренду, 350 доларів.

Кепі Періс Гілтон

Нагадаємо, що в аксесуарах від Багинського голлівудська красуня з'являється не вперше. Нещодавно у схожому головному уборі вона була помічена під час відпустки в Італії, яку проводила з чоловіком.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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