У гороховій блузці та білій спідниці: стильна Сальма Гаєк на прем'єрі фільму з її участю

54-річна акторка обрала для свого світського виходу лук класичних кольорів.

Сальма Гаєк відвідала прем'єру американського комедійного бойовика "Тілоохоронець дружини кілера", який минув у Cineworld Leicester Square у Лондоні. У цій картині Сальма зіграла одну з головних ролей.

Для заходу зірка обрала стильний образ. На ній була елегантна чорна блузка у білий горошок з бантом, яку вона поєднала з білою спідницею максі.

Сальма Гаєк / Getty Images

До вбрання Гаєк взула чорні босоніжки на високій платформі і підборах. Волосся вона ідеально вирівняла і зробила макіяж з акцентом на очах. Молочний манікюр і педикюр завершили аутфіт Сальми.

Про фільм:

У картині йдеться про тілоохоронця Майкла Брайса (Раян Рейнольдс). Він їде до Італії, на Амальфитанське узбережжя, де виконує певну місію (він повинен запобігти кібератаці в Італії, оскільки вона може погубити весь Євросоюз). А допомагатимуть йому у цьому колишній найманий вбивця Даріус Кінкейд (Семюель Л. Джексон) і його дружина Соня Кінкейд (Сальма Гаєк).

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Сальма Гаєк в купальниках (12 фото)

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