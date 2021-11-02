У гороховій мінісукні з рюшами: учасниця "Холостяка-11" похизувалася кокетливим луком

Джессіка Чегі продемонструвала у короткому вбранні стрункі ноги.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – потішила фоловерів новими світлинами в Instagram. На них красуня похизувалася ефектним луком та стрункими ногами.

Дівчина позувала у кокетливій червоній мінісукні у дрібний горошок та з білим мереживом на подолі та комірі.

Джессіка Чегі/Instagram

Вбрання Чегі поєднала із замшевими світлими чоботами та тілесними капроновими колготами із зображенням червоного поцілунку.

Джессіка Чегі/Instagram

"Оскільки ви вже помітили, я часто ходжу на різні beauty-процедури, люблю доглядати за собою, любити себе таким чином. Це помічають не тільки люди навколо, мій внутрішній стан також змінюється. Покращується спокій, гармонія та впевненість в собі. Це є необхідно для кожної жінки", - написала Джессіка у коментарі до знімків.

Раніше Чегі показала гламурний лук з відпочинку. Вона позувала у леопардовому костюмі, який складався із топа з оголеними плечима та широкими рукавами, а також спідниці довжини міді.

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