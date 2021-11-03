У гороховій сукні і на шпильках: Ірина Федишин у романтичному образі погойдалася на пляжі

Співачка показала нові фото та відео з турецької відпустки.
Ірина Федишин продовжує ділитися знімками та відео з відпочинку у Туреччині. Цього разу співачка продемонструвала в Instagram романтичний образ.
На Ірині була біла сукня у чорний горошок довжини максі, яку вона доповнила чорним бюстгальтером та прозорим чорним корсетом з бретельками з рюшами.
Вбрання Ірина поєднала із чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.
Позувала зірка на гойдалці на пляжі.
"Щастя - коли мої рідні здорові, в них нічого не болить. Коли ми живемо під мирним небом та без нещасних випадків. Щастя мати люблячого чоловіка й дітей, роботу, що буде приносити задоволення.
Щастя прокидатися і бачити цей світ очима, відчувати його. Щастя зустрічати світанок і захід. Кожна людина може робити свій день щасливим, попри усі труднощі життя", - написала Федишин під знімками.
А ще артистка показала відео, на якому вона у чорному купальнику біжить і стрибає з пірса в море, продемонструвавши струнку фігуру та пружні сідниці.
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