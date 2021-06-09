У гороховій сукні з рюшами: вагітна Катя Осадча у романтичному луці позувала на пляжі

Ведуча "Світського життя" похизувалася ніжним аутфітом у сукні зі своєї колекції.

Катя Осадча поділилася в Instagram новими знімками зі своєї відпустки, яку вона проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим у Бодрумі, у Туреччині.

Цього разу ведуча влаштувала собі невеликий фотосет на пляжі. Позувала вагітна Катя босоніж та у короткій білій сукні на запах у чорний горошок з рюшами із її колекції, яку вона розробила у колаборації з Андре Таном.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Свій лук Осадча доповнила білим капелюхом від Руслана Багінського та чорними окулярами. Її шию прикрашало намисто.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

До речі, під час відпочинку Катя і Юрій познайомилися з головним героєм шоу "Холостяк-11" Михайлом Заливакою та його коханою - Анною Богдан. Вони зробили миле спільне фото.

Михайло Заливако, Катя Осадча, Анна Богдан і Юрій Горбунов / Instagram Анни Богдан

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