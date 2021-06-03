У гороховому купальнику з сексуальним декольте: Даша Астаф'єва продемонструвала стрункі ноги

Співачка у відпустці встигає і відпочивати, і робити фотоконтент для фоловерів.
Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у Туреччині. Цього разу співачка влаштувала собі фотосесію на узбережжі.
Артистка одягла суцільний коричневий купальник у гороховий принт з сексуальним декольте. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри.
Спочатку Даша позувала, сидячи на каменях, а потім і на тлі скель. Астаф'єва продемонструвала і підтягнуту фігуру, і стрункі ноги.
"Чому не можна взяти, і забрати того, хто сподобався до себе додому? — тому що він полетів!" — написала під фото артистка.
Раніше зірка похизувалася фігурою у всій красі у нюдовому купальнику в спа.
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