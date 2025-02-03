У готичній сукні та з чорним волоссям: Леді Гага кардинально змінила імідж і прийшла на церемонію

Леді Гага відвідала церемонію вручення премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Співачка вийшла на червону доріжку у чорному готичному вбранні від Samuel Lewis.

Верхня частина її вбрання була у вигляді шкіряного жакета зі шнурівкою на грудях та рукавах, а ось спідницю прикрашали великі складки тканини та драпування. Образ Гага доповнила новою зачіскою — перукою з довгим чорним волоссям, а також висвітлила брови.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Важливе місце у цьому образі зайняли прикраси, адже співачка обрала їх від бренду Tiffany&Co. Кольє її шиї було вінтажним і включало золото, перли, онікс і блідо-зелений турмалін. Воно датоване 1930-1933 роками.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Потім співачка продемонструвала ще кілька вбрань. Оскільки вона була серед номінантів церемонії та отримала нагороду за "Найкраще попвиконання дуетом/гуртом" за хіт виконаний разом із Бруно Марсом, то вийшла і на сцену. Гага переодяглася у темну корсетну сукню від Vivienne Westwood. Прикраса продовжувала висіти на її шиї.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Потім артистка виконала з Бруно їхній спільний хіт Die With A Smile. На сцену цього разу вона вийшла у вбранні у вінтажному стилі від бренду Valentino з колекції весна-літо 2025.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

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