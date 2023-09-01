У готичній сукні з ефектним декольте: іспанська акторка сяяла на кінофестивалі у Венеції

Зірка постала перед камерами в образі Femme Fatale, від якого неможливо було відірвати очей.

26-річна іспанська акторка Мілена Сміт - буквально королева готичного гламуру. Кожен її образ – це поєднання сексуальних суконь та яскравої помади.

На відкритті Венеційського кінофестивалю в Італії акторка з'явилася в ефектній чорній сукні від бренду Saint Laurent із осінньої колекції 2023 року.

У вбрання Мілени не було бретельок, а декольте виконане у вигляді серця, також у нього було невелике драпування в зоні ліфа, з'єднане з рукавичками.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Доповнювали цей розкішний образ ювелірні прикраси від бренду Bulgari – золоте кольє з великим каменем на шиї, браслет на зап'ястя та каблучка на руці. Волосся дівчина просто розпустила і уклала назад, а на обличчі у неї був макіяж із червоною помадою, яка надавала образу ще більшого драматизму.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Читайте також: