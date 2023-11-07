У готичній сукні з хрестами і на екстремально високих шпильках: ефектна Кім Кардашян на фешнпремії

43-річна зіркка реаліті та інфлюенсерка з'явилася на заході у вбранні від бренду Chrome Hearts.

У Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії, відбулася премія CFDA Fashion Awards, яку відвідала Кім Кардашян.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Зірка реаліті з'явилася там у готичній чорній шкіряній сукні від бренду Chrome Hearts із аплікаціями у вигляді хрестів. Вбрання мало американську пройму і оголену спину. А ще воно ідеально підкреслило сексуальну фігуру Кім.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Взула вона прозорі мюлі на екстремально високих платформах і шпильках.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кардашян зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши пасма, макіяж у нюдово-бронзових відтінках. Вуха вона прикрасила сережками-хрестиками, а пальці – каблучками і завершила лук довгим чорним манікюром.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян у рожевій сукні зі шлейфом від Gucci сяяла на галаконцерті LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі.

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