У готичному образі: ефектна Єва Грін на фотоколі Каннського кінофестивалю

Її вбрання контрастувало зі світлим покриттям на заході та дуже привертало увагу. Акторка мала розкішний вигляд.

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня. Цього року захід стане 77-м, а очільницею журі призначено Грету Гервіг — режисерку фільму "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

Єва Грін та колеги / Фото: Associated Press

Також до журі увійшли акторка Єва Грін, актор Омар Сі, акторка Лілі Гладстоун, режисер Гірокадзу Кореєда, режисер Хуан Антоніо Байона, режисер Надін Лабакі, актор П'єрфранческо Фавіно, сценарист Ебру Джейлан.

На фотоколлі заходу особливу увагу привернула Єва Грін, яка вийшла до фотографів у чорному ансамблі від Vivienne Westwood. Вбрання складалося з драпованої кофти з відкритими плечима та спідниці-олівця теж із драпуванням.

Єва Грін, Лілі Гладстоун та Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Доповнила вона вбрання ефектними сонцезахисними окулярами в зеленій оправі (такі ж, але білі, носить українська модель Аліна Байкова ), а також чорним манікюром, макіяжем з нюдовою помадою на губах і безліччю прикрас.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Волосся зірка уклала в об'ємну зачіску.

Єва Грін / Фото: Associated Press

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