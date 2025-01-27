У графітовому костюмі й обідку з вуаллю: Памела Андерсон відвідала шоу Christian Dior

57-річна акторка і модель перебуває у Парижі, де відвідує покази на Тижні моди.

Памела Андерсон стала гостею показу колекції Haute Couture весна-літо 2025 Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка з'явилася там у монохромному аутфіті від згаданого бренду. На ній був костюм графітового відтінку, який складався з широких штанів зі стрілками і білими лампасами, а також жакета з шарфом-шаллю з торочкою. Талію вона підкреслила чорним лакованим ремінцем із крокодилячим принтом.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Лук Памела доповнила гостроносими чорними туфлями і чорною стьобаною сумочкою з логотипом бренду, інкрустованим камінням.

Волосся вона зібрала у низький пучок і одягла чорний широкий обідок із чорною вуаллю, що додало її образу вишуканості та елегантості. Андерсон, як завжди, була без макіяжу на обличчі і вирішила обійтися без прикрас.

Нагадаємо, Памела Андерсон на фешншоу бренду Jacquemus постала у білосніжному вбранні, що складалося із сорочки оверсайз із гострим коміром та спідниці міді А-силуету.

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