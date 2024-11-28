У графітовому жакеті і спідниці з розрізом: Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Співачка поділилася з фоловерами гарними світлинами.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, у якій вона продемонструвала стильний образ.
Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у костюмі графітового відтінку, який складався із двобортного жакета з гострими плечима і довгої спідниці з високим розрізом.
Аутфіт Тіна доповнила чорним топом, чорним тонким ремінцем і чорними гостроносими туфлями.
Лук Кароль доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, молочним манікюром і золотими сережками.
Нагадаємо, Тіна Кароль відвідала у Києві прем'єру першого фільму про українську армійську авіацію "Підйомна сила". Для своєї появи вона обрала сорочку з деніму і широкі джинси.
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