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У графітовому жакеті і спідниці з розрізом: Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

У графітовому жакеті і спідниці з розрізом: Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Співачка поділилася з фоловерами гарними світлинами.

Тіна Кароль опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, у якій вона продемонструвала стильний образ.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan / ©
Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у костюмі графітового відтінку, який складався із двобортного жакета з гострими плечима і довгої спідниці з високим розрізом.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan / ©
Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфіт Тіна доповнила чорним топом, чорним тонким ремінцем і чорними гостроносими туфлями.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan / ©
Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Лук Кароль доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, молочним манікюром і золотими сережками.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan / ©
Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Нагадаємо, Тіна Кароль відвідала у Києві прем'єру першого фільму про українську армійську авіацію "Підйомна сила". Для своєї появи вона обрала сорочку з деніму і широкі джинси.

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