У графітовому жакеті і високих чоботах: Ілона Гвоздьова у стильному луку сходила до кінотеатру

Хореографиня і переможниця "Танців з зірками" відвідала прем'єру українського фільму.

Ілона Гвоздьова відвідала галапрем’єру авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".

Хореографиня з'явилася там у стильному образі. На ній був жакет графітового кольору, світлий топ і чорні лосини. Талію вона прикрасила чорним поясом із золотою пряжкою.

Ілона Гвоздьова/Пресслужба

Аутфіт Ілона доповнила чорними високими чоботами і чорною плетеною сумкою. Із прикрас вона використала сережки-цвяшки і кольє від Van Cleef & Arpels.

Нагадаємо, виконавиця ролі головної героїні фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Наталка Денисенко викликала справжній фурор "голою" сукнею з високим розрізом.

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