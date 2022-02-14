У гранатовій сукні і поруч з чоловіком: Катерина Кухар опублікувала гарне фото

У гранатовій сукні і поруч з чоловіком: Катерина Кухар опублікувала гарне фото

Прима-балерина привітала чоловіка і підписників із Днем закоханих.

Катерина Кухар привітала свого чоловіка Олександра Стоянова з Днем святого Валентина. Балерина опублікувала їхнє спільне красиве фото.

На світлині Кухар зазнімкована у довгій корсетній гранатовій сукні з пишною спідницею і чорною вставкою. Вона позувала сидячи босоніж, ставши на пальці. Аутфіт балерини доповнили укладання з локонами, вечірній макіяж та довгі сережки.

Олександр був одягнений у бордовий смокінг, чорний жилет із бордовими лацканами та чорні штани.

Катя також привітала своїх підписників зі святом закоханих.

"Коли він сказав, що любить тебе з усіма твоїми вадами, а ти не знала, що вони в тебе є".

Коханий @stoianov_aleksandr, дякую тобі, що ніколи не бачиш моїх недоліків і даруєш мені крила!

PS. Усіх зі святом! Миру! І нехай ваші серця відчувають кохання у кожну секунду життя!" — написала Катерина.

Нагадаємо, раніше Кухар позувала для фото з квітами і сумкою Louis Vuitton.

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