У гранатовій сукні з високим розрізом і в діамантах: Ріта Ора на прем'єрі фільму, у якому зіграла королеву

33-річна співачка й акторка в ефектному аутфіті презентувала стрічку зі своєю участю.

Ріта Ора відвідала прем'єру фільму від Disney "Descendants: The Rise Of Red", яка відбулася у Каліфорнії. У стрічці вона зіграла роль Червоної королеви.

На червону доріжку артистка вийшла у романтичній сукні гранатового відтінку з драпуванням і високим розрізом, крізь який вона могла демонструвати стрункі ноги. Взута вона була в атласні червоні босоніжки на шпильках.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ріта зробила елегантну зачіску з випущеними спереду локонами, макіяж із акцентом на червоній помаді, ніжно-рожевий манікюр, прикрасила вуха діамантовими сережками, а руки – діамантовими браслетом і каблучками.

Нагадаємо, Ріта Ора у червоних шкіряних жакеті і штанях сходила на радіоефір.

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