У гранатово-червоній сукні: ефектна Сальма Гаєк виблискувала на доріжці в Лондоні

55-річна Сальма Гаєк також приїхала до Лондона на прем'єру фільму "Вічні".
Сальма з'явилася на доріжці разом із колегою Джеммою Чан у рубіново-червоній сукні з паєтками від Saint Laurent на одне плече, тоді як Джемма обрала напівпрозорий аутфіт, що складався з кроптопу з камінням та прозорої максіспідниці з поясом на талії.
Гаєк зробила красивий вечірній макіяж із темними блискучими тінями на повіках, а волосся уклала локонами. Манікюр у зірки був практично непомітним, а на пальці сяяло дві каблучки.
На доріжці в Лондоні також з'явилася акторка Анджеліна Джолі, яка вже традиційно приїхала на прем'єру "Вічних" у компанії своїх дітей. Сальму Гаєк також супроводжувала дочка Валентина.
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Сальма Гаєк в аутфіті з пікантним декольте, а її дочка — у скромній мінісукні: зірки на прем'єрі фільму
Дуже схожа на маму: 15-річна дочка Анджеліни Джолі знову з'явилася у гарній сукні та з макіяжем.