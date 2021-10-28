У гранатово-червоній сукні: ефектна Сальма Гаєк виблискувала на доріжці в Лондоні

У гранатово-червоній сукні: ефектна Сальма Гаєк виблискувала на доріжці в Лондоні

55-річна Сальма Гаєк також приїхала до Лондона на прем'єру фільму "Вічні".

Сальма з'явилася на доріжці разом із колегою Джеммою Чан у рубіново-червоній сукні з паєтками від Saint Laurent на одне плече, тоді як Джемма обрала напівпрозорий аутфіт, що складався з кроптопу з камінням та прозорої максіспідниці з поясом на талії.

Джемма Чан та Сальма Гаєк / Getty Images

Гаєк зробила красивий вечірній макіяж із темними блискучими тінями на повіках, а волосся уклала локонами. Манікюр у зірки був практично непомітним, а на пальці сяяло дві каблучки.

Сальма Гаєк / Getty Images

На доріжці в Лондоні також з'явилася акторка Анджеліна Джолі, яка вже традиційно приїхала на прем'єру "Вічних" у компанії своїх дітей. Сальму Гаєк також супроводжувала дочка Валентина.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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Сальма Гаєк в аутфіті з пікантним декольте, а її дочка — у скромній мінісукні: зірки на прем'єрі фільму

Дуже схожа на маму: 15-річна дочка Анджеліни Джолі знову з'явилася у гарній сукні та з макіяжем.

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