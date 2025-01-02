У халаті та з книжкою: Вікторія Бекхем показала, як проводить час на відпочинку

Відомо, що Вікторія, її чоловік Девід Бекхем та діти проводять зимові канікули у Маямі. У своєму блогу в Instagram Бекхем опублікувала нове фото, на якому позувала в халаті, з банним рушником на голові і сидячи на великому ліжку з книжкою в руках.

"З Новим роком!! Починаємо 2025 з невеликого часу для себе! ❤️ Стільки всього цікавого попереду... Не можу дочекатися, щоб поділитися з вами xx", — підписала знімок Вікторія.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Її чоловік Девід Бекхем днями публікував цілу добірку кращих фотографій за минулий рік. Він також привітав своїх підписників з Новим роком та побажав усіх благ.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем показувала, який лук обрала для новорічної ночі.

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