У халаті зі стразами і на шпильках: Емма Стоун у стильному луку від Louis Vuitton вийшла на червону доріжку

Емма Стоун відвідала щорічний Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс.

На червоній доріжці акторка з'явилася у стильному аутфіті від бренду Louis Vuitton. На ній був довгий чорно-білий халат із принтом, прикрашений різнокольоровими стразами, біла шовкова блузка з чорною краваткою-стрічкою та чорні широкі штани з білими лініями внизу.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Свій лук Емма доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр, бордовий педикюр, вуха прикрасила діамантовими сережками, а до блузки прикріпила вишукані золоті брошки з дорогоцінним камінням.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Стоун отримала нагороду Desert Palm Achievement за гру у фільмі грецького режисера Йоргоса Лантімоса Poor Things, який вона також продюсувала.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на кінофестивалі у Палм-Спрінгс побувала також Марго Роббі, яка сяяла у ніжно-рожевій мінісукні у гороховий принт і з пікантним декольте.

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