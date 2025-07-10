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- Шоу-бізнес
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У гарній блузці з об'ємними рукавами: Ума Турман відвідала презентацію серіалу
Актриса Ума Турман відвідала світову прем'єру серіалу «Декстер: Воскресіння» на Paramount+ у концертному залі Alice Tully Hall у Нью-Йорку.
Вона вийшла на червону доріжку у темно-синьому комбінезоні з широкими штанинами, у якого було V-подібне декольте та не було рукавів. Також спереду комбінезон був доповнений ґудзиками.
Носила вбрання акторка в поєднанні з розкішною шовковою блузкою кремового відтінку з широкими рукавами фасону «єпископ». Також образ вона доповнила коштовностями на шиї і масивними сережками у вухах. Волосся Ума зібрала в хвіст, а до вбрання додала також босоніжки на підборах, які поєднувалися з її блузою за відтінком.
Під час роботи над цим серіалом акторка неодноразово потрапляла під приціл папарцци. Наприклад, її сфотографували 17 квітня в Нью-Йорку під час роботи, акторка стояла поряд з колегами.