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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
1 хв

У гарній блузці з об'ємними рукавами: Ума Турман відвідала презентацію серіалу

Актриса Ума Турман відвідала світову прем'єру серіалу «Декстер: Воскресіння» на Paramount+ у концертному залі Alice Tully Hall у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку у темно-синьому комбінезоні з широкими штанинами, у якого було V-подібне декольте та не було рукавів. Також спереду комбінезон був доповнений ґудзиками.

Носила вбрання акторка в поєднанні з розкішною шовковою блузкою кремового відтінку з широкими рукавами фасону «єпископ». Також образ вона доповнила коштовностями на шиї і масивними сережками у вухах. Волосся Ума зібрала в хвіст, а до вбрання додала також босоніжки на підборах, які поєднувалися з її блузою за відтінком.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Під час роботи над цим серіалом акторка неодноразово потрапляла під приціл папарцци. Наприклад, її сфотографували 17 квітня в Нью-Йорку під час роботи, акторка стояла поряд з колегами.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
480
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