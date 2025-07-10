У гарній блузці з об'ємними рукавами: Ума Турман відвідала презентацію серіалу

Ума Турман / © Associated Press

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Вона вийшла на червону доріжку у темно-синьому комбінезоні з широкими штанинами, у якого було V-подібне декольте та не було рукавів. Також спереду комбінезон був доповнений ґудзиками.

Носила вбрання акторка в поєднанні з розкішною шовковою блузкою кремового відтінку з широкими рукавами фасону «єпископ». Також образ вона доповнила коштовностями на шиї і масивними сережками у вухах. Волосся Ума зібрала в хвіст, а до вбрання додала також босоніжки на підборах, які поєднувалися з її блузою за відтінком.

Ума Турман / © Associated Press

Під час роботи над цим серіалом акторка неодноразово потрапляла під приціл папарцци. Наприклад, її сфотографували 17 квітня в Нью-Йорку під час роботи, акторка стояла поряд з колегами.

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Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images