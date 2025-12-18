ТСН у соціальних мережах

292
1 хв

У гарній шубі й капронових колготах: нідерландська модель у зимовому луку попила кави в Парижі

Лаура Селія обожнює їздити до Франції.

Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія любить подорожувати. Одне з її найулюбленіших європейських міст — це Париж. Красуня опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у романтичній столиці Франції.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура сходила поснідати до ресторану. Вона пила каву, їла круасан і позувала на камеру.

Лаура Селія

Лаура Селія

Для свого виходу модель обрала гарну об’ємну шубу з екохутра бежевого відтінку з каптуром, який накинула на голову. На Селії також були чорні капронові колготи та гостроносі темні туфлі.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Свій аутфіт Лаура доповнила укладанням із локонами, макіяжем з чорними стрілками та молочним манікюром. На деяких фото свій зимовий лук манекенниця прикрасила чорними сонцезахисними окулярами.

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, раніше Лаура Селія влаштувала собі фотосесію біля найбільшого в Римі фонтану Треві.

292
