У гарній шубі й капронових колготах: нідерландська модель у зимовому луку попила кави в Парижі

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія любить подорожувати. Одне з її найулюбленіших європейських міст — це Париж. Красуня опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у романтичній столиці Франції.

Лаура сходила поснідати до ресторану. Вона пила каву, їла круасан і позувала на камеру.

Для свого виходу модель обрала гарну об’ємну шубу з екохутра бежевого відтінку з каптуром, який накинула на голову. На Селії також були чорні капронові колготи та гостроносі темні туфлі.

Свій аутфіт Лаура доповнила укладанням із локонами, макіяжем з чорними стрілками та молочним манікюром. На деяких фото свій зимовий лук манекенниця прикрасила чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія влаштувала собі фотосесію біля найбільшого в Римі фонтану Треві.