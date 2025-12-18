- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
292
- 292
1 хв
- 1 хв
У гарній шубі й капронових колготах: нідерландська модель у зимовому луку попила кави в Парижі
Лаура Селія обожнює їздити до Франції.
Нідерландська модель Лаура Селія любить подорожувати. Одне з її найулюбленіших європейських міст — це Париж. Красуня опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у романтичній столиці Франції.
Лаура сходила поснідати до ресторану. Вона пила каву, їла круасан і позувала на камеру.
Для свого виходу модель обрала гарну об’ємну шубу з екохутра бежевого відтінку з каптуром, який накинула на голову. На Селії також були чорні капронові колготи та гостроносі темні туфлі.
Свій аутфіт Лаура доповнила укладанням із локонами, макіяжем з чорними стрілками та молочним манікюром. На деяких фото свій зимовий лук манекенниця прикрасила чорними сонцезахисними окулярами.
