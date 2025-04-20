У гарній вишиванці і з великоднім кошиком: Павло Зібров привітав українців зі святом

Павло Зібров

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Павло Зібров привітав всіх українців із Великоднем. Відеопривітання він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Співак постав у красивій синій сорочці, вишитій білими і чорними нитками. У руці Павло Миколайович тримав великодній кошик із паскою і писанками.

Народний артист побажав всім любові, надії та миру.

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"Дорогі українці, світлого Великодня! Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, любов, надію та мир! Бережіть себе і своїх рідних — і хай у серці завжди буде світло! Христос Воскрес!" – побажав Павло Зібров.

Нагадаємо, Павло Зібров виступив перед українською діаспорою у США і зібрав 480 тисяч гривень на реабілітацію для українських військових.