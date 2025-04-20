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- Шоу-бізнес
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У гарній вишиванці і з великоднім кошиком: Павло Зібров привітав українців зі святом
Народний артист України записав для українців відеопривітання.
Павло Зібров привітав всіх українців із Великоднем. Відеопривітання він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Співак постав у красивій синій сорочці, вишитій білими і чорними нитками. У руці Павло Миколайович тримав великодній кошик із паскою і писанками.
Народний артист побажав всім любові, надії та миру.
"Дорогі українці, світлого Великодня! Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, любов, надію та мир! Бережіть себе і своїх рідних — і хай у серці завжди буде світло! Христос Воскрес!" – побажав Павло Зібров.
Нагадаємо, Павло Зібров виступив перед українською діаспорою у США і зібрав 480 тисяч гривень на реабілітацію для українських військових.