У гарних коштовностях і сукні з мереживом: Мішель Єо продемонструвала вишуканий образ на прем‘єрі фільму "Wicked: Чародійка"

63-річна акторка мала стрункий та красивий вигляд на презентації сиквелу фантастичної пригоди.

Мішель Єо

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо відвідала прем’єру фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2» у Лондоні.

Для своєї появи вона обрала вишукану чорну сукню максі зі шлейфом від малайзійського дизайнера Han Chong для бренду Self-Portrait. Вбрання мало драпування і скульптурний мереживний ліф, який тримав форму вгору.

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо / © Associated Press

Єо зібрала волосся у хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками. Лук акторка стилізувала з годинником Richard Mille і перлинно-діамантовими коштовностями Mikimoto.

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо / © Associated Press

До слова, фантастична пригода «Wicked: Чародійка. Частина 2» в український прокат виходить 19 листопада.

