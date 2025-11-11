Мішель Єо / © Associated Press

Реклама

Мішель Єо відвідала прем’єру фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2» у Лондоні.

Для своєї появи вона обрала вишукану чорну сукню максі зі шлейфом від малайзійського дизайнера Han Chong для бренду Self-Portrait. Вбрання мало драпування і скульптурний мереживний ліф, який тримав форму вгору.

Мішель Єо / © Associated Press

Єо зібрала волосся у хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками. Лук акторка стилізувала з годинником Richard Mille і перлинно-діамантовими коштовностями Mikimoto.

Реклама

Мішель Єо / © Associated Press

До слова, фантастична пригода «Wicked: Чародійка. Частина 2» в український прокат виходить 19 листопада.