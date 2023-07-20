У химерній сукні-сорочці: Джулія Фокс у мінівбранні прогулялася Нью-Йорком

Епатажна американська модель Джулія Фокс, про яку світ дізнався завдяки швидкоплинному роману з репером Каньє Вестом, зараз живе і працює в Нью-Йорку. Часто 33-річну модель можна побачити на вулицях міста під час коротких прогулянок у ефектних образах.

Днями Джулію помітили на пляжі у провокаційному білому монокіні від бренду PrettyLittleThing, яке насправді не призначене для плавання, а наступного дня вона з'явилася на вулиці у Нью-Йорку у химерній сукні-сорочці.

Її сукня була зроблена з двох частин чоловічої сорочки і зав'язувалася під грудьми. Образ вона доповнила мюлями, чорною сумкою та окулярами у чорній оправі. Також Фокс випрямила волосся, зробила макіяж і слідуючи останнім трендам, зробила тонкі брови-ниточки.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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