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У химерній сукні-сорочці: Джулія Фокс у мінівбранні прогулялася Нью-Йорком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У химерній сукні-сорочці: Джулія Фокс у мінівбранні прогулялася Нью-Йорком

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія знову обрала мінісукню дивного дизайну. Назвати практичним це вбрання дуже складно.

Епатажна американська модель Джулія Фокс, про яку світ дізнався завдяки швидкоплинному роману з репером Каньє Вестом, зараз живе і працює в Нью-Йорку. Часто 33-річну модель можна побачити на вулицях міста під час коротких прогулянок у ефектних образах.

Днями Джулію помітили на пляжі у провокаційному білому монокіні від бренду PrettyLittleThing, яке насправді не призначене для плавання, а наступного дня вона з'явилася на вулиці у Нью-Йорку у химерній сукні-сорочці.

Її сукня була зроблена з двох частин чоловічої сорочки і зав'язувалася під грудьми. Образ вона доповнила мюлями, чорною сумкою та окулярами у чорній оправі. Також Фокс випрямила волосся, зробила макіяж і слідуючи останнім трендам, зробила тонкі брови-ниточки.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1114
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